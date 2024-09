Asteroida wielkości wieżowca przeleci obok Ziemi. NASA alarmuje

Asteroida ma we wtorek zbliżyć się na odległość 0,6 miliona mil od powierzchni Ziemi. Olbrzymia skała jest wielkości wieżowca.

Średnica asteroidy nazwanej 2024 ON wynosi od 220 do 480 metrów. Jest niemal tak wielka, jak One World Trade Center w Nowym Jorku. Podczas przelotu obok Ziemi będzie przemieszczać się z prędkością 8,8 kilometrów na sekundę lub 19 685 mil na godzinę – to prędkość około 25-krotnie większa od prędkości dźwięku. Porusza się tak szybko ze względu na ogromną siłę grawitacji, która na nią działa.

„Potencjalnie niebezpieczna”

Jak podaje NASA, asteroida jest „potencjalnie niebezpieczna”, choć na szczęście nie stwarza zagrożenia dla naszej planety i jej mieszkańców.

Mimo że podczas bliskiego zbliżenia asteroida znajduje się ponad dwa razy dalej niż Księżyc, jest ona klasyfikowana jako obiekt bliski Ziemi (NEO) i jest śledzona przez agencję kosmiczną. „NEO to komety i asteroidy, które wskutek przyciągania grawitacyjnego pobliskich planet zostały wypchnięte na orbity umożliwiające im wejście w otoczenie Ziemi” – wyjaśniła NASA.

Pamiętają proces formowania się Układu Słonecznego

Komety, składające się głównie z lodu wodnego z osadzonymi cząsteczkami pyłu, pierwotnie powstały w zimnej, zewnętrznej części układu planetarnego. Z kolei większość skalistych asteroid powstała w cieplejszej, wewnętrznej części układu słonecznego.

„Zainteresowanie naukowców kometami i asteroidami wynika przede wszystkim z faktu, że stanowią one stosunkowo niezmienione pozostałości procesu formowania się Układu Słonecznego, który miał miejsce około 4,6 miliarda lat temu” – podała NASA.

Niestety, asteroida ta będzie zbyt mała, aby można ją było zobaczyć gołym okiem. Nie uda się to nawet przy użyciu przeciętnego teleskopu.

