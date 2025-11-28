Historyczny start Falcona 9. Na pokładzie polski akcent. Tusk reaguje

Najważniejszym z nich był pierwszy w historii naszego kraju satelita wojskowy – MikroSAR, stworzony przez polsko-fińską firmę ICEYE. Na orbitę trafiła również trójka satelitów optoelektronicznych PIAST oraz nanosatelita PW6U opracowany przez wrocławską firmę SatRev.

Polska wzmacnia zdolności obserwacyjne

Radarowy satelita ICEYE umożliwi obserwowanie wybranych obszarów Ziemi za pomocą technologii SAR (radar z syntetyczną aperturą). Dzięki temu polskie służby będą mogły stale monitorować między innymi obiekty wojskowe, szlaki transportowe, infrastrukturę energetyczną, a także granice państwa i akwen Morza Bałtyckiego.

W skład programu PIAST wchodzą trzy nanosatelity oznaczone jako S1, S2 i M. Będą one elementem narodowego systemu obserwacji satelitarnej przygotowanego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei nanosatelita PW6U ma umożliwiać pozyskiwanie danych wykorzystywanych m.in. w rolnictwie, leśnictwie oraz sektorze energetycznym.

– Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2027 roku będziemy mieli na orbicie 12 satelitów. Kiedy wszystkie nasze satelity wejdą na orbitę i staną się operacyjne, będziemy mieli jedne z największych zdolności w zakresie obrazowania satelitarnego w Europie. A to dopiero początek, na pewno będziemy chcieli tę konstelację rozwijać – powiedział portalowi Polska Zbrojna pułkownik Leszek Paszkowski, szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych.

Start rakiety wzbudził emocje. Politycy komentują

Niecodzienny start Falcona 9 – a raczej to, co znalazło się na pokładzie rakiety – zrobiło wrażenie na polskich politykach.

„To przełomowy krok dla #WojskoPolskie i bezpieczeństwa Polski. Wchodzimy na kolejny etap naszej współpracy z USA w obszarze nowych technologii, innowacji” – napisał w mediach społecznościowych wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Podziękował zaangażowanym w ten projekt i dodał, że „mamy najnowocześniejsze narzędzie do pozyskiwania danych satelitarnych, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i naszych sił zbrojnych”.

Wtórował mu premier Donald Tusk. „Poleciały! Polskie satelity: wojskowy Mikro SAR i satelity z programu PIAST wyniesione w kosmos przez rakietę Falcon 9. Dla niej to tylko 500 km. Dla Polski – wielki skok w przyszłość!” – cieszył się we wpisie na portalu X.

