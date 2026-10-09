Silny rozbłysk na Słońcu. Czy w Polsce zobaczymy zorzę polarną?

Na piątek 9 października naukowcy zapowiadali rzadkie zjawisko. Wtedy do Ziemi może dotrzeć silny koronalny wyrzut masy ze Słońca. Najnowsze prognozy przewidują, że może to doprowadzić co najmniej do słabej burzy geomagnetycznej. Zorza polarna może być wtedy widoczna na znacznie niższych niż zwykle szerokościach geograficznych. Czy dosięgnie do Polski?

Zorza polarna nad Polską? Eksperci nie wykluczają

Całemu zamieszaniu winny jest rozbłysk słoneczny klasy M1,4. Do zjawiska doszło w aktywnym regionie AR4549, który znajduje się niemal na wprost Ziemi. Właśnie przez to zachodzi większe prawdopodobieństwo, że przynajmniej część wyrzuconej materii dotrze do ziemskiej magnetosfery.

Amerykańska agencja NOAA w oparciu o swoje modele prognozuje, że czoło chmury plazmy dotrze do naszej planety w piątek około godziny 5 czasu uniwersalnego, czyli około godziny 7 rano według naszego czasu. To właśnie tego dnia w godzinach popołudniowych mogą wytworzyć się warunki dla słabej burzy geomagnetycznej. Jednym ze skutków takiej sytuacji może być zorza polarna, występująca znacznie dalej na południe naszego globu, niż zazwyczaj.

Spekuluje się, że zorza mogłaby dotrzeć nawet nad Polskę, choć oczywiście nie da się tego przewidzieć dokładnie. Ostatecznie będzie to uzależnione od parametrów wyrzutu w momencie jego dotarcia do Ziemi. Mowa o prędkości, kierunku i orientacji pola magnetycznego przemieszczającej się plazmy.

Jeśli interesują nas niecodzienne zjawiska na niebie, powinniśmy śledzić także kolejne doniesienia w tym stylu. Może bowiem nie skończyć się na jednym rozbłysku Słońca. Już teraz wiadomo, że region AR4549 wygenerował rozbłysk klasy M1,8. Wzmożoną aktywność widać także w innych obszarach Słońca, skierowanych w stronę naszej planety. 11 października prognozuje się dodatkowo kolejny okres silniejszego oddziaływania szybkiego wiatru słonecznego.

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