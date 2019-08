DJ Cooper zawieszony. Wynik testu antydopingowego wykazał, że jest w ciąży

DJ Cooper to były zawodnik m.in. Panathinaikosu Ateny i AS Monaco, grywał też w lidze letniej NBA w drużynach Golden State Warriors, Philadelphia 76ers i Washington Wizards. W 2017 roku został wybrany MVP (najlepszy zawodnik) w lidze francuskiej. Nie zrobił jednak wielkiej kariery w ojczyźnie, dlatego próbował zdobyć obywatelstwo Bośni i Hercegowiny.

To właśnie podczas testów antydopingowych, przeprowadzanych przed dołączeniem do bośniackiej kadry, wykryto u Coopera... ciążę. W dostarczonej przez niego próbce moczu natrafiono na gonadotropinę kosmówkową (hCG). Jest to hormon, który łożysko wytwarza podczas ciąży. Jak się szybko okazało, nie był to żaden medyczny cud, a najzwyklejsze oszustwo. Mężczyzna do analizy oddał mocz swojej partnerki. Kobieta nie była wtedy świadoma, że doszło do poczęcia.

Za próbę uniknięcia badania DJ Cooper został ukarany przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA. Został zawieszony do czerwca 2020 roku, co z pewnością nie pomoże jego karierze.