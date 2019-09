„Jesteście najlepsi, ch* im w d*!” Prezesa PZKosz poniosły emocje po wygranej z Chinami w Pekinie

– Panowie kocham was, k***a. To jest kawał dobrej roboty. Po prostu jesteście najlepsi na świecie. Ch** im w d***! Brawo chłopaki, kocham was. K***a – krzyczał prezes Radosław Piesiewicz w polskiej szatni po zakończonym meczu z Chinami. Nagranie jego niecenzuralnej radości trafiło na Twittera.

Prezesowi udzieliły się emocje trudnego meczu pełnego niespodziewanych zwrotów akcji. Biało-Czerwoni koszykarze mieli przeciw sobie nie tylko drużynę rywali, ale i 19 tysięcy chińskich kibiców, po brzegi wypełniających halę w Pekinie. Bardzo kontrowersyjne były też decyzje sędziów, którzy niezwykle często rozstrzygali sporne sytuacje na rzecz gospodarzy. Mimo wszystko nasza reprezentacja po czterech kwartach zremisowała mecz 72:72, a w dogrywce ostatecznie wygrała 79:76.

Po dwóch zwycięstwie z Wenezuelą i Chinami Polacy zapewnili sobie awans z pierwszej fazy grupowej. W środę 4 września o godz. 10:00 nasza reprezentacja zagra ostatni mecz w tej grupie z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Chińczycy, żeby awansować dalej, muszą w środę pokonać Wenezuelę.

Mistrzostwa Świata w Koszykówce w Pekinie

W tym roku w mistrzostwach świata w koszykówce po raz pierwszy występują 32 reprezentacje, a nie 24 jak było w latach ubiegłych. W turnieju są dwie fazy grupowe, po których nastąpią ćwierćfinały, pół finały, mecz o trzecie miejsce i finał. W pierwszej fazie grupowej z ośmiu grup po cztery zespoły, do drugiej fazy awansują po dwie najlepsze reprezentacje.