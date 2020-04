Koszykarz wyleczył się z COVID-19. Jego osocze ma pomóc w walce z koronawirusem

Koszykarz Marcus Smart z trzema innymi zawodnikami NBA zostali wyleczeni z COVID-19, czyli choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem.Smart o swoim wyleczeniu informował już kilka dni temu na Twitterze. Koszykarz Boston Celtics napisał, że jest wolny od koronawirusa i nie odczuwa już jakichkolwiek dolegliwości z nim związanych.

Teraz on i jego koledzy postanowili wesprzeć amerykański program National COVID-19 Convalescent Plasma Project, przekazując swoje osocze do badań, mających na celu walkę z koronawirusem. Poinformował o tym Michael Joyner, anestezjolog w Mayo Clinic. Do przekazywania swojego osocza do badań przez zawodników, którzy byli zakażeni koronawirusem, ale wyzdrowieli poprosiło przez klubowych lekarzy samo NBA.

Program National COVID-19 Convalescent Plasma Project, założony przez immunologa Johnsa Hopkinsa Arturo Casadevalla ma na celu wykorzystanie przeciwciał we krwi od wyzdrowiałych pacjentów, co może potencjalnie ograniczyć wirusa u osób chorych. Program gromadzi ekspertów w celu utworzenia krajowej sieci łączącej dawców, pacjentów i ich lekarzy. W ubiegłym tygodniu Federalna Administracja Leków zezwoliła na stosowanie osocza osób wyleczonych z COVID-19 do rekonwalescencji osób chorych.

Czytaj także:

Wiceprezydent USA o sytuacji w kraju: Najlepszym odniesieniem są teraz Włochy