Podkarpacie zaskakuje. „Potwierdzona produkcja soli w pradziejach”

Na Podkarpaciu znalezione zostały m.in. fragmenty prowizorycznych pieców do pozyskiwania soli. Wkładano do nich naczynia ze słoną wodą pochodzącą z lokalnych źródeł. Wodę podgrzewano i kiedy całkiem odparowała, zostawał sam surowiec - sól. Dr Dębiec w rozmowie z RMF FM przypomniał, że okolice Tyrawy znane były z produkcji soli od czasów średniowiecza aż do II wojny światowej. - My potwierdziliśmy, że sól produkowano tu wcześniej. Są to dość rzadkie znaleziska - tłumaczył archeolog.

Odkrycie jest o tyle przełomowe, że jest to zarazem pierwszy potwierdzony przypadek produkcji soli na tych terenach. Wcześniej tego typu znalezisk dokonywano w okolicy Krakowa. Naukowcy datują pozostałości naczyń solowarskich na epokę brązu lub żelaza. – Jest to na tym terenie po raz pierwszy potwierdzona produkcja soli w pradziejach – zaznaczył dr Dębiec.

W badaniach udział brali, poza studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, także ich koledzy z uczelni w Raty­zbonie. Wyko­pa­liska poprzedzone zostały bada­niami geo­fi­zycz­nymi i son­da­żo­wymi.