Warszawa. Do końca roku pomnik płk. Witolda Pileckiego stanie na Żoliborzu

Rzeźba według projektu zwycięzcy konkursu architektonicznego – spółki cywilnej „Morfes”– stanie po północnej stronie pasa dzielącego jezdnie al. Wojska Polskiego. „Pomnik będzie miał czystą, geometryczną i klarowną formę - sześcianu z granitu i betonu, przełamanego ekspresyjną rzeźbą rotmistrza w mundurze i rogatywce” – czytamy o projekcie na stronie internetowej Urzędu Miasta Warszawa.

W czwartek 3 listopada konsorcjum odpowiedzialne za postawienie monumentu weszło na plac budowy. Prace budowlane polegające na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych oraz instalacyjnych i złożeniu wszystkich elementów pomnika w jedną całość mają potrwać do końca roku.

Dobrowolnie trafił do Auschwitz

Witold Pilecki był oficerem Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmobilizowany w 1939 roku walczył jako dowódca plutonu kawalerii w Armii Prusy. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1940 roku pozwolił się zatrzymać Niemcom, aby trafić do Auschwitz, gdzie przebywał do 1943 roku organizując obozowy ruch oporu. Poinformował świat o Holokauście ("Raporty Pileckiego)".

Walczył w Powstaniu Warszawskim

Pilecki brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego zakończeniu trafił do niemieckiego oflagu. Następnie przedostał się 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. W 1945 roku wrócił do Polski na rozkaz gen. Andersa. W kraju organizował siatkę wywiadowczą, która działała na niekorzyść władz komunistycznych.

Torturowany przez UB, skazany na śmierć

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali rotmistrza 8 maja 1947 roku. Podczas śledztwa Pilecki był torturowany oraz oskarżany o działalność wywiadowczą na rzecz Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Jego proces ruszył 3 marca 1948 roku. Witold Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku na terenie więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Ciało bohatera potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. "Łączce", dziś kwatera "Ł" Cmentarza Powązkowskiego.W 2013 roku Pilecki został pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika przez ministra obrony narodowej.