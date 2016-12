Z Jeziora Lednickiego wydobyto cenną pamiątkę z X wieku

Łódź wydobyta z jeziora ma długość około 10 metrów. Obiekt wykonany z jednego pnia lipy wydobyty został w kawałkach, ponieważ miał pęknięcie wzdłużne. Pęknięcie spowodowane zostało upływem czasu, nietrwałością materiału i upadającymi na łódź belkami dawnego mostu poznańskiego. Jak mówi dr Janusz Górecki z Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, akcja wydobywania łodzi była bardzo skomplikowana i zaczęła się już w październiku. „Dłubanka wykonana z drewna lipowego spoczywała na dnie jeziora prawie tysiąc lat” – podało Muzeum Historii Polski.

Łódź przekazana została teraz do konserwacji do Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koszt jej konserwacji to około 200 tysięcy złotych. Łódź za kilka lat przekazana ma zostać w depozyt tworzonemu Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli.

Łodzie dłubanki to pierwsze obok umiaków środki transportu umożliwiające pływanie po powierzchni wody. Były one zrobione z wyżłobionych pni drzew.