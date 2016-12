Łódź wyłowiona z dna jeziora. Mógł nią pływać Mieszko I

Dłubanki to pierwsze pojazdy umożliwiające pływanie po powierzchni wody. Były to niewielkie łodzie zrobione z wyżłobionych pni drzew. Prawdopodobnie zostały one wynalezione w ósmym tysiącleciu przed naszą erą. Łodzi tego typu użyli Słowianie podczas nieudanej próby zdobycia Konstantynopola w 626 roku. Flota ich dłubanek została rozproszona i zniszczona przez bizantyńskie okręty wojenne. Tzw. dłubanka, czyli łódź, którą udało się wydobyć z jeziora Lednickiego ma około 10 metrów długości. Została ona wykonana z jednego pnia drewna lipowego.

Łódź została wydobyta w częściach, ponieważ upływający czas oraz niekorzystne warunki środowiskowe spowodowały liczne pęknięcia w jej konstrukcji. Dr Krysztof Radka z UMK w Toruniu, który dowodził grupą nurków zajmujących się wydobyciem obiektu z wody podkreślił, że łódź wyglądała na dobrze zachowaną. Cała akcja mała się rozpocząć jeszcze w październiku, jednak okazało się, że dłubanka jest w gorszym stanie, niż wcześniej zakładano, co sprawiło, że proces jej wyciągania był znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany, niż oczekiwano. Ponieważ uważa się, że teren jezior Lednickich to miejsce, gdzie zamieszkiwał Mieszko I, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mógł on pływać odnalezioną dłubanką. Obiekt zostanie teraz poddany pracom konserwatorskim. Po ich zakończeniu łódź będzie można oglądać w Muzeum Historii Polski w Warszawie.