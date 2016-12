Szmal i Bielecki kończą grę w kadrze. Do mistrzostw pozostały niecałe 2 miesiące

We wtorek 22 listopada polskimi fanami piłki ręcznej wstrząsnęła informacja o rezygnacji z gry w kadrze Krzysztofa Lijewskiego. Dzień później trener Dujszebajew potwierdził plotki o odejściu dwóch kolejnych gigantów: bramkarza Sławomira Szmala oraz rozgrywającego Karola Bieleckiego.

– Bielecki i Szmal też nie zagrają na mistrzostwach we Francji. Obaj kończą grę w kadrze – oświadczył kirgiski szkoleniowiec reprezentantów Polski. – Przyszła pora na zmianę generacji. To całkiem normalna rzecz, przecież ci zawodnicy mają 33, 34 czy 38 lat. Na igrzyskach w Tokio nie byliby już w stanie wystąpić, a my musimy patrzeć w przyszłość i postawić na młodzież – tłumaczył.

Trener kadry dodał, że zawodnicy planowali zakończyć grę już po igrzyskach olimpijskich w Rio. Dali się jednak przekonać na jeszcze dwa mecze w listopadzie: z Serbią i Rumunią. To trzej kolejni zawodnicy, po Bartoszu Jureckim i Adamie Wiśniewskim, którzy w ostatnich miesiącach zrezygnowali z gry w kadrze. Trener Szujszebajew podkreślił, ze choć istnieje możliwość wezwania doświadczonych szczypiornistów na pojedyncze mecze, to będzie starał się korzystać z tej opcji jak najrzadziej. – To jednak ostateczność i dotyczy tylko sytuacji, gdy mówimy o kontuzjach innych liderów – zaznaczał.

Podczas zbliżających się mistrzostw świata we Francji Biało-Czerwoni wystąpią w roli obrońców trzeciego miejsca, zdobytego dwa lata temu na zawodach w Katarze. W polskiej grupie turnieju znajdą się Francja, Norwegia, Rosja, Brazylia i Japonia. Pierwsze mecze już 11 stycznia.