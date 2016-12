Czytałeś o FATCA i boisz się o swoje pieniądze? Wyjaśniamy, o co chodzi

Czym jest umowa FATCA?

Umowa FATCA to element współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki wymianie informacji możliwe jest skuteczniejsze przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym oraz unikaniu opodatkowania. Została ona podpisana w odpowiedzi na konieczność zwiększenia skuteczności ściągania podatków na szczeblu międzynarodowym. Przedstawiciele banków podkreślają, że prywatne informacje o rachunkach klientów, którzy posiadają wyłącznie polską rezydencję podatkową, nie będą przekazywane do amerykańskich instytucji. W ramach umowy strona polska ma otrzymać informacje na temat rachunków, którzy polscy rezydenci posiadają w amerykańskich instytucjach finansowych.

Kto ma obowiązek złożenia oświadczenia FATCA?

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz zakłady ubezpieczeń. Nie dotyczy to osób, których rachunki zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 roku (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe.

Z kolei osoby posiadające rachunki otwarte pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 1 grudnia 2015 roku (tzw. rachunki z okresu przejściowego) są zobowiązane do złożenia oświadczenia FATCA, a instytucja może weryfikować jego treść żądając przedstawienia dokumentów. Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 roku (tzw. rachunki nowe), w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku. Obowiązek ten dotyczy jednak tylko posiadaczy rachunków depozytowych, na których jest więcej niż 50 tysięcy dolarów lub równowartość tej sumy w innej walucie.

Ponadto, klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na potrzeby umowy FATCA w każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy. Jeśli klient zmieni swój status podatkowy, musi złożyć kolejne oświadczenie. Błędne złożenie oświadczenia FATCA może grozić odpowiedzialnością karną.

Jak złożyć oświadczenie FATCA?

Każdy bank, instytucja finansowa podlegająca regulacjom FATCA samodzielnie decyduje o formach pozyskiwania przez klientów informacji niezbędnych do określenia statusu FATCA. W związku z tym mogą występować różnice w dokumentacji wymaganej przez poszczególne instytucje. W większości przypadków zebranie informacji będzie jednorazowe. Oświadczenie można składać na różne sposoby – w oddziałach, w systemie internetowym, telefonicznie, listownie (z kopertą zwrotną, już z uiszczoną opłatą pocztową). Większość wzorów oświadczeń jest dostępna na stronach internetowych poszczególnych banków. Jeśli masz wspólny rachunek z żoną/mężem, deklarację musicie wypełnić oboje. Pełnomocnictwo do rachunku nie wymaga składania oświadczenia.

Wzór oświadczenia banku BZ WBK

Wzór oświadczenia PKO BP

Czym grozi niezłożenie oświadczenia w terminie?

Przedstawiciele banków podkreślają, że niezłożenie oświadczenia do dnia 1 grudnia 2016 roku spowoduje blokadę rachunków finansowych. W przypadku PKO BP oznacza to brak możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunkach, w tym również realizacji wypłat gotówkowych, przelewów, zleceń stały czy spłat zobowiązań kredytowych. Co ważne, może również skutkować wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.

Jakie informacje będą przekazywane do organów podatkowych?

Informacje, jakie będą przekazywane do lokalnych organów podatkowych, będą dotyczyły klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN – amerykański numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

Jakich informacji lub dokumentów może oczekiwać bank od klienta?

W przypadku klientów indywidualnych bank wymagać będzie określenia, czy posiadają oni obowiązki podatkowe w USA. Dodatkowo klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności o kraj i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Klienci firmowi w wyniku analizy posiadanych przez bank danych będą klasyfikowani do odpowiedniego statusu FATCA.

Kogo Stany Zjednoczone uznają za rezydenta podatkowego?

Klient posiada obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba: