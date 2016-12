Prezydent Duda: Marynarka Wojenna nie jest dziś w stanie, którego byśmy oczekiwali

Krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 rozpoczęto budowę polskiej marynarki wojennej. Zamieszczony w Monitorze Polskim nr 217 z dnia 30 listopada 1918 roku podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego rozkaz stwierdzał: „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.

„Rozkaz wydany nie bez przyczyny w tym dniu”

– 28 listopada 1918 roku wydano rozkaz o odtworzeniu Marynarki Polskiej wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rozkaz wydany nie bez przyczyny w tym dniu. Była to rocznica wielkiego historycznego zwycięstwa Polskiej Marynarki Królewskiej w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi tu niedaleko, pod Oliwą. To właśnie tamto zwycięstwo upamiętniał także rozkaz wydany przez Józefa Piłsudskiego. Rozkaz, który właśnie był w istocie rozkazem o odtworzeniu Polskiej Marynarki ‒ nie o utworzeniu jej, lecz o kontynuowaniu tradycji morskiej polskiego oręża – przypomniał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że „faktem jest, że marynarka polska, wojenna nie jest dzisiaj w takim stanie, jak byśmy oczekiwali, nie ze względu na brak oddania i służby żołnierzy, bo tej polskiemu wojsku i polskiej marynarce wojennej nigdy nie brakowało, ale przez 27 lat zaniedbania, niedoinwestowania, braku istotnej modernizacji naszej floty”. – Czas najwyższy, aby to się zmieniło – stwierdził prezydent.

Zwracając się do marynarzy, żołnierzy, prezydent powiedział, że wierzy głęboko w to, że w najbliższych latach proces modernizacji naszej floty zostanie zrealizowany mądrze, z powodzeniem, a przede wszystkim skutecznie. Tak, żebyście mogli służyć nie tylko z oddaniem, tak jak to czynicie na co dzień, ale także bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych kompleksów wobec swoich kolegów z armii sojuszniczych, z armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którymi spotykajcie się na co dzień w trakcie służby – przyznała głowa państwa.

Andrzej Duda podziękował również dowództwu i załodze ORP Kościuszko „za służbę, jaką prowadzili w ramach właśnie zadań sojuszniczych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, stając naprzeciwko fali migracji i zmagając się z tym napierającym na Europę problemem ‒ w ramach wojsk sojuszniczych”.