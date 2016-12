Perspektywa ratingowa Polski w górę. „Fachowcy mają odmienne zdanie niż opozycja”

– To jedna z trzech, czterech wiodących agencji ratingowych na świecie, która obniżyła ocenę ratingową dla Polski przed rokiem. Wtedy było dużo zamieszania. Cieszę się, że S&P przyznaje tą decyzją, że wówczas „przestrzeliła”. Jak czytamy w komunikacie, nie ma obaw o osłabianie kluczowych instytucji demokratycznych w państwie – ocenił Adam Bielan. Dodał, że „fachowcy mają odmienne zdanie” od polityków opozycji, którzy zarzucają niszczenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego oraz Narodowego Banku Polskiego.

– Sam rating pozostał obniżona, natomiast zwiększyła się z negatywnej na stabilna. Sądzę, że to nie agencja się zmieniła, tylko PiS zmienił zapowiedzi. Nie wykonał tego, co zapowiadał. Nie ma kwoty wolnej w wysokości 8000 tysięcy złotych dla wszystkich, co miało kosztować 20 miliardów, jest tylko kosmetyka. Nie będzie także leków dla osób powyżej 75 roku życia – przekonywał Marcin Święcicki.

Decyzja ratingowa S&P

Agencja S&P podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2" oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie "A-/A-2". Perspektywa ratingów została podniesiona do poziomu stabilnego z negatywnej.

Zmiana perspektywy wzrostu PKB

Równocześnie w komunikacie agencji ratingowej obniżono perspektywę wzosru gospodarczego Polski w 2016 roku oraz podniesiono ją na rok 2017 do poziomu 3,3 proc. PKB.

– Agencja skorygowała prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce na przyszły rok z 3,2 do 3,3 proc. PKB. To bardzo dużo. To znacznie więcej niż średnia w całej Unii Europejskiej i więcej niż średnia w strefie euro – przypomniał Bielan.