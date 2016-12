Beata Szydło świętuje Barbórkę z górnikami i zapewnia, że Bruksela zrozumiała, iż polski węgiel jest potrzebny Europie

Początek udziału szefowej rządu w obchodach górniczego święta to tradycyjny pochód barbórkowy otwierany przez górniczą orkiestrę. Po wizycie w Brzeszczach, premier dotarła do Jaworzna, gdzie w trakcie Akademii Barbórkowej organizowanej przez Tauron przekonywała, że „bycie górnikiem to ciężki zawód, który wymaga wielu poświęceń”. Szydło zapewniła także, że zmiany, które trwają w sektorze mają na celu wzmocnić sektor wydobywczy, a równocześnie polską gospodarkę.

Szefowa rządu przypomniała, że tegoroczne święto górników odbywa się w cieniu katastrofy, do jakiej doszło w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku tąpnięcia będącego efektem wstrząsów, śmierć poniosło ośmiu pracowników kopalni. Beata Szydło podkreśliła, że poza pracami nad poprawą sytuacji górnictwa, prace będą trwały również w zakresie tego, by stało się ono „nowoczesne, ale także bezpieczne”. Skrytykowała także opozycję, która sprzeciwia się programowi zmian w górnictwie. – Przez 8 lat nikt nie zrobił niczego dla górnictwa. Dzisiaj oni krzyczą i mówią, że nie zgadzają się na zmiany i reformy. Mam proste pytanie: gdzie byliście państwo przez 8 lat? – pytała Szydło.

Premier zapewniła, że rząd zdołał przekonać Komisję Europejską do tego, że „polski węgiel jest potrzebny nie tylko Polsce, ale też całej Europie„, mimo, że negocjacje nie były łatwe. – Będziemy mogli teraz ze spokojem inwestować w branżę górniczą – przekonywała Szydło, po czym dodała, że polska gospodarka ”będzie opierać się na polskim węglu„.

Barbórka, czyli święto górników jest co roku obchodzone 4 grudnia w dniu święta patronki górnictwa - świętej Barbary. Obchody zdominowane są przez specjalne Akademie Barbórkowe, tradycyjne przemarsze z orkiestrami, jak ten w Brzeszczach oraz organizowanie tzw. karczmy piwne. Współcześnie karczmy piwne często prowadzą profesjonalni wodzireje, a ubarwiają śląskie kabarety i zespoły. Tradycyjne spotkania Gwarków mają ściśle określone przebieg i zasady. "To nie knajpa piwna" - głosi jedna z nich. "Zebranie Gwarków - to społeczność dobrze zorganizowana i wysoce zdyscyplinowana" - wskazuje inna. Tradycyjnym daniem podczas takiej biesiady jest golonka oraz kapusta z grochem. Często serwuje się również śląski krupniok (kaszanka). Każdy uczestnik otrzymuje kufel, opatrzony zwykle znakiem firmowym kopalni i datą. Ostatnio dominują kufle szklane, wypierające ceramiczne. Wielkość i kształt kufla zależą od zasobności organizatora.