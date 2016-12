Lidzbark: Zgłosiła na policję kradzież samochodu. Auto było przykryte śniegiem

W miniony piątek do oficera dyżurnego lidzbarskiej komendy zadzwoniła zdenerwowana mieszkanka miasta i zgłosiła kradzież samochodu marki Ford Fiesta.Kobieta poinformowała, że dzień wcześniej pozostawiła zaparkowane auto przed blokiem, gdzie mieszka z rodziną. W samochodzie miały też zostać wszystkie dokumenty pojazdu. W momencie kiedy dyżurny zlecał realizację zgłoszenia kradzieży, do komendy zadzwonił mąż „pokrzywdzonej” kobiety. Mężczyzna poinformował, że pojazd szczęśliwie odnalazł się. Jak się okazało, samochód stał zaparkowany na swoim miejscu. Był przykryty tak grubą warstwą śniegu, że kobieta go nie zauważyła.

Nie była to pierwsze tego typu zgłoszenie w regionie. Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego tłumaczą, że najczęściej wynikają one z roztargnienia osób zgłaszających. Funkcjonariusze apelują do kierowców o roztropność oraz dokładne sprawdzenie miejsca, w którym samochód został zaparkowany. Warto pamiętać, że zgłoszenie na policję nie popełnionego przestępstwa może rodzic poważne konsekwencje, w tym nawet odpowiedzialność karną.