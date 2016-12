Rząd przyjął ustawę honorującą kombatantów. Chodzi o mundury m.in. dla żołnierzy wyklętych

Wśród przyjętych przez rząd zmian, które przedłożył minister obrony narodowej, znalazł się m.in. zapis dający weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co - jak wskazują autorzy - „będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski”. „W ten sposób nasze państwo uhonoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, tj. m.in. Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie„ – czytamy w uzasadnieniu.

Na mocy ustawy każdy członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał prawo do otrzymania bezpłatnie i jednorazowo munduru na własność. Będzie też mógł nosić go w określonych sytuacjach (wraz z oznakami stopni wojskowych). Elementy ubioru mundurowego oraz okoliczności noszenia go ma określić minister obrony narodowej.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ubiorów mundurowych będą ponoszone z budżetu państwa - z części, którą dysponuje minister obrony narodowej.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.