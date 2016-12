Sutenerstwo i wymuszanie haraczy. Gang pseudokibiców rozbity

Przez ostatnie kilka miesięcy policjanci w Katowicach rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą i gromadzili dowody jej działania. Członkowie grupy w latach 2014-2016 dokonywali licznych przestępstw na terenie Śląska, specjalizowali się w wyłudzaniu haraczy i czerpaniu korzyści z prostytucji. Intensywna praca śledczych doprowadziła do zatrzymania przywódców oraz członków grupy przestępczej.

W celu zatrzymania przestępców śledczy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, podczas której wraz z policyjnymi antyterrorystami wkroczyli do kilkunastu mieszkań w województwie śląskim. Efektem ich działań było zatrzymanie 10 osób. Są to liderzy bojówki pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich, którzy organizowali i uczestniczyli w tzw. „ustawkach kiboli”. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli przedmioty służące do popełniania przestępstw: pistolety, noże, maczety, siekiery, materiały pirotechniczne, takie jak granaty hukowe i race, oraz gotówkę w kwocie około 80 tysięcy złotych.

Stróże prawa zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na tymczasowe aresztowanie 9 z zatrzymanych. Jeden z podejrzanych został objęty policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi nawet 10 lat więzienia. W sprawie prowadzone jest śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach.