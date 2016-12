Preisner oburzony wywiadem wyemitowanym przez Trójkę. „Niech żyją wolne media!”

Kompozytor Zbigniew Preisner napisał na swoim profilu na Facebooku, że radiowa Trójka wyemitowała we wtorek wywiad z nim przeprowadzony dwa lata temu we Wrocławiu. Prowadząca miała dać przy tym do zrozumienia, że rozmowa odbyła się niedawno.

Jak pisze kompozytor, wywiad odbył się dwa lata temu, kiedy ogłaszana była informacja, że w 2016 roku odbędzie się wręczenie Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu. „Zapowiedź prowadzącego audycję zasugerowała, że rozmowa odbyła się w ostatnim czasie, czyli już po „dobrych zmianach” w Trójce. To jest absolutne nadużycie ze strony dziennikarza” – zaznacza Preisner. Dalej kompozytor stwierdza, że „nie akceptuje zmian, które dzieją się w Polskich mediach” , zwłaszcza w jego „ukochanej Trójce” . „Nie udzielam wywiadów do publicznych mediów, bojkotuję je tak, jak bojkotowaliśmy media w Stanie Wojennym” – podkreśla. „Wszystkich słuchaczy informuję, że to, co słyszeli było dziennikarskim nadużyciem. Zwrócę się do Programu Trzeciego o sprostowanie i podanie prawdziwej daty i miejsca udzielenia tego wywiadu. Niech żyją wolne media!” – pisze na koniec.

