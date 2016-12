Ubojnia w Kutnie przykrywką dla przestępców. CBŚP ujawnia szczegóły ogromnej operacji

Jak informuje CBŚP, łącznie zatrzymanych zostało 8 osób, w całej Polsce przeprowadzono 47 przeszukań. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Skarb Państwa stracił na działalności grupy co najmniej 35 mln złotych. Przy okazji wyszło na jaw, że w ubojni na ogromną skalę zatrudniani byli pracownicy bez stosownych umów. Dotyczy to 142 obywateli Ukrainy i 244 Polaków. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy przebywających nielegalnie w Polsce.



Od kilkunastu miesięcy nad sprawą pracowali funkcjonariusze łódzkiego CBŚP przy ścisłej wraz z wywiadem skarbowym w Łodzi. Śledczy ustalili, że do przestępczego procederu wykorzystywana była ubojnia z Kutna. Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą na potrzeby działalności utworzyli ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa – „słupy” powstały po to, by utrudnić organom kontroli skarbowej i policji ujawnienie procederu.



„Fabryka” faktur



Fikcyjne firmy wykorzystywane były do generowania ogromnych ilości faktur dla ubojni. Dotyczyły one rzekomego zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury były z kolei podstawą do wykazania przez ubojnię kosztów działalności, co skutkowało stratami na rzecz Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 35 mln zł. Jak ustalili funkcjonariusze przestępczy proceder trwał od 2011 roku.

W poniedziałek ponad 200 funkcjonariuszy różnych służb: CBŚP, KWP Łódź, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziło kontrolę w zakładzie w Kutnie. Wylegitymowano ponad 900 osób, w tym 440 cudzoziemców. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy, którzy w Polsce przebywali nielegalnie. PIP ujawnił, że 142 obywateli Ukrainy i 244 Polaków nie miało umów o pracę.

Policjanci z CBŚP w Kutnie, Gostyninie, Płocku i Warszawie zatrzymali osiem osób, w tym sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, której liderem był m.in. obywatel Włoch. Oprócz tego w kraju miało miejsce 47 przeszukań, w wyniku których zabezpieczono mienie wartości ponad pół miliona złotych.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi trwa od lutego tego roku. Do tej pory w sprawie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw. Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 osób - najbardziej zaangażowanych w działalność przestępczą. W stosunku do pozostałych zastosowano dozory policji. Jak informuje CBŚP, sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.