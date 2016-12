Linda szokuje w wywiadzie o „Powidokach”. „Andrzej nie żyje, ja muszę świecić ryjem”

– Wiedziałem, że scenariusz jest trochę... słaby i wiedziałem, że jeżeli źle zagram, to wszyscy powiedzą, że zepsułem Andrzejowi Wajdzie film – przyznaje na początku wywiadu gwiazdor. Swojego krytycznego zdania o scenariuszu nie kryje też później. – Pamiętam ten scenariusz, który był naprawdę ch*****, no był po prostu niedobry i jednocześnie prosiliśmy paru scenarzystów, m.in. Władka Pasikowskiego, by napisali coś innego – relacjonuje aktor. – No i oni pisali jakby inne historie. Dostaliśmy ze trzy scenariusze. One nie miały jednej rzeczy – beznadziei. To, co ja pamiętam z głębi dzieciństwa, taką totalną beznadzieję. Pomyślałem sobie, że jeżeli to się da przenieść, tylko to, to już tak jakby będzie coś w tym filmie – mówi aktor.

Bogusław Linda przypomina też anegdotę z czasów kręcenia filmu. – Umówiliśmy się, że nie będę pracował z żadnym z jego (Wajdy - red.) asystentów. On w trakcie kręcenia filmu dostał zapalenia płuc. U niego to trwało sześć godzin, bo na tyle wyjechał z planu i wrócił jako już zdrowy człowiek – relacjonuje.

W ostatnim z umieszczonym w nagraniu pytań, prowadzący mówi Lindzie, że dla wielu osób w Hollywood "Powidoki" są szczególnie ważne, bo to ostatnie dzieło Wajdy. Aktor odpowiada: – Wiesz co, dla mnie to znaczy to, że – ponieważ Andrzej nie żyje – ja muszę za niego jeździć po k***a całym j***nym świecie i świecić ryjem we wszystkich miejscach.

"Powidoki" są polskim kandydatem do Oscara. Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa trasa promująca film.

Poniżej pełne nagranie wywiady z Bogusławem Lindą. Uwaga, zawiera wulgaryzmy.

