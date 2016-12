„Jak bezpiecznie przerwać ciążę w domu”. Skandaliczne warsztaty pod lupą prokuratury

„W naszej sprawie” to poznańska inicjatywa społeczna, która przedstawia się jako „oddolny sprzeciw wobec planów zaostrzenia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.” W listopadzie na Facebooku organizacji pojawiły się zaproszenia na spotkanie „O legalnych, dostępnych w europie środkach poronnych. Rozmowa”.

Jak dowiadujemy się z informacji w mediach społecznościowych, do udziału w spotkaniu zaproszone zostały Kinga Jelińska, dyrektorka fundacji Women Help Women, Justyna Wydrzyńska, przedstawicielka Kobiet W Sieci, Karolina Więckiewicz, prawniczka, ekspertka od praw reprodukcyjnych oraz Natalia Broniarczyk, aktywistka feministyczna z Porozumienia Kobiet 8 Marca. W czwartek na profilu jednej z kobiet powiązanych z inicjatywą pojawiła się informacja, że w związku z okolicznościami, zdecydowano się na zmianę tematu na: „O legalnych, dostępnych w Europie środkach poronnych”. "Treść nie ulega zmianie" – dodała Ola Juchacz. Na Facebooku wciąż aktywne są oba wydarzenia.

Rozmowy o aborcji

Rozmowa ma dotyczyć kwestii takich jak: Jak z zakazem radzą sobie kobiety będące w niechcianej ciąży? Czy nielegalna aborcja zawsze jest niebezpieczna? Co to jest aborcja farmakologiczna/medyczna? Co to znaczy aborcja domowa? Czy aborcja domowa jest legalna? Ile taka aborcja kosztuje? Kim jest Ciocia Basia, aborcyjna doula i kim są Kobiety W Sieci- aborcja po polsku? Gospodarzem spotkania, które odbędzie się w Poznaniu, będzie Grupa Stonewall, zajmująca się m.in. walką o prawa osób LGBT.

Prokuratura sprawdzi

„Gazeta Polska Codziennie” informuje, że w związku z planowanym na 10 grudnia wydarzeniem wpłynęło kilka zawiadomień do prokuratury, m.in. ze strony działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Piotr Kotlarski, wiceszef Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w rozmowie z „GPC” potwierdził, ze śledczy prowadzą czynności sprawdzające w tej sprawie. Śledczy mają zapoznać się z przebiegiem sobotniego spotkania i dopiero na tej podstawie zdecydować o ewentualnych dalszych działaniach.