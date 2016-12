Zniszczył ponad 250 banknotów. Chciał je „rozmnożyć” i wymienić na nowe

Mężczyzna zgłosił się do olsztyńskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, ponieważ chciał wymienić na nowe banknoty o nominale 200 złotych. Chciał otrzymać 50 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami, jeśli banknot jest zniszczony, ale zachowało się co najmniej 75 proc. jego powierzchni, można wymienić go na nowy. Łukasz R. wykorzystał kilka autentycznych banknotów, które ciął, nadrywał i przypalał, uzyskując w ten sposób kolejne, które mógłby wymienić.

Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że mężczyzna po zgłoszeniu się do banku tłumaczył, że pieniądze uległy zniszczeniu, ponieważ upadły na przepalarkę do plastiku. Jego wyjaśnieniom nie dali wiary pracownicy NBP. Zaniepokojeni całą sprawą złożyli zawiadomienie do prokuratury.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują, że zniszczenia nie są przypadkowe. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że miały one odpowiedni wzór i były autentyczne. Jednak seria oraz znak wodny były zazwyczaj niewidoczne ze względu na liczne zniszczenia.

Łukasz R. został zatrzymany przez policję i areztowany na wnisoek prokuratury. Uslyszał również zarzuty przeprobienia ponad 200 banknotów oraz chęć puszczenia w obieg nieprawidłowych banknotów.