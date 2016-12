Ministerstwo ostrzega przed oszustami. Chodzi o fałszywe wezwania do zapłaty

"Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, jest bezpłatny" – informuje resort finansów. Z komunikatu ministerstwa wynika, że do urzędników docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (siedziba: ul. Miedziana 11/12) lub do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (siedziba: ul. Marszałkowska 115).

"Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystanie podobieństwa nazwy prywatnej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest ona prowadzona przez Ministra Rozwoju i Finansów, a wpis do niej jest bezpłatny" – podaje resort.

Ministerstwo finansów oprócz ostrzeżenia opublikowało też wzór fałszywego wezwania do zapłaty.