Radomsko: Nagi mężczyzna zatrzymywał samochody. Sprawą zajęła się policja

Podczas przesłuchania okazało się, że jeden z napastników chciał odegrać się na 42-latku za to, że w jego ocenie, ten niewłaściwie sprawował opiekę nad jego chorą matką. O pomoc poprosił kolegów, którzy przystali na jego propozycję. Z zemsty napastnicy pozostawili mężczyznę jedynie w czapce i butach. Poszkodowany próbował zatrzymywać samochody, ponieważ chciał jak najszybciej wrócić do domu. Ostatecznie pomocy udzieliła mu mieszkanka gminy Radomsko, po tym jak mężczyzna wszedł na jej podwórko. Kobieta dała mu odzież i wezwała służby. 42- latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy.

W wyniku działań policji, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany jeden ze sprawców. Następnie do policyjnego aresztu trafili jeszcze dwaj mężczyźni w wieku 31 i 32 lata. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z pozbawieniem wolności 42 -latka, wypowiadaniem gróźb pod jego adresem oraz dotyczące narażenia na utratę życia czy zdrowia poprzez pozostawienie mężczyzny bez ubrania w lesie przy niskiej temperaturze. Za takie zachowanie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec sprawców dozór policyjny oraz zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.