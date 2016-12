XVIII-wieczna porcelana z Chin odnaleziona w Elblągu

Na ekspozycji zatytułowanej „Dalekowschodnie skarby Elbląga - porcelana chińska z badań archeologicznych Starego Miasta” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu prezentowane są dalekowschodnie, porcelanowe naczynia sprowadzone do Elbląga w XVII i XVIII stuleciu. Podczas wieloletnich badań archeologicznych odnaleziono ponad 200 tego typu obiektów. Artefakty te są świadectwem nie tylko upodobań mieszkańców, ale też ich poczucia przynależności do europejskiej cywilizacji, wyrażającej się w modzie na picie kawy i herbaty z delikatnych czarek przy jednoczesnym zainteresowaniu egzotyczną kulturą. Przede wszystkim jest to historia bardzo długiej i niebezpiecznej podróży, jaką musiały odbyć te delikatne biało-niebieskie przedmioty, by trafić na elbląskie stoły.

Wystawa stanowi uzupełnienie katalogu autorstwa dr Barbary Pośpiesznej i dr Mirosława Marcinkowskiego. Jest to pierwsze w Polsce opracowanie wyrobów z porcelany dalekowschodniej, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych. Prezentowane i opisywane artefakty obrazują związki Elbląga i dawnej Rzeczpospolitej z Orientem, życie codzienne mieszkańców Europy oraz wymianę handlową z Dalekim Wschodem. Naczynia z dynastii Qing i wielobarwna XVIII-wieczna porcelana: czarki, czajniczki, spodki, talerzyki to eksponaty, które można podziwiać na wystawie zabytkowej chińskiej porcelany z XVII i XVIII wieku.