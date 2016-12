Klimatyczna „Jaga” w reżyserii Bagińskiego kolejną częścią cyklu „Legendy Polskie”

Twardowsky, Boruta, Rokita, Boguś Kołodziej - do tej pory to mężczyźni odgrywali kluczowe role w produkcjach powstałych w ramach cyklu „Legendy Polskie”. Filmy z ich udziałem zostały do tej pory obejrzane na portalu YouTube ponad 17 milionów razy. Chociaż polskie legendy są kopalnią niezwykłych bohaterów i historii, to sporym wyzwaniem okazało się znalezienie silnej postaci kobiecej, wokół której można zbudować w filmie narracje.

W „Twardowsky” duża część akcji dzieje się w kosmosie, w „Operacji Bazyliszek” pojawia się potwór, a w „Jadze” - sceny walk.

Bardzo wymagająca technicznie okazała się decyzja, żeby sceny walk kręcić w prawdziwej stylowej stodole. W tych scenach wykorzystywano dużo podwieszeń i efektów kaskaderskich. Zaplanowanie walki, pozycji kratownic i zabezpieczeń było bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. –Takie zdjęcia są bardzo trudne technicznie, a my dodatkowo utrudniliśmy je sobie bardzo wymagającą lokacją. Na szczęście obyło się bez poważniejszych wypadków – zdradza Tomasz Bagiński, reżyser filmu.

Film przedstawia wydarzenia po ucieczce Jagi z piekielnego więzienia. Pilnujący jej Starszy Szatan Boruta oraz jego zastępca, Rokita, nie wypełnili powierzonych im zadań, w związku z czym są zmuszeni odnaleźć kryjówkę Jagi, aby ocalić świat przed gniewem czarownicy.

W dalszej części filmu okazuje się, że Baba Jaga skryła się w Skansenie Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem. Zbudzona ze snu wiedźma jest celem rajdu oddziału specjalnego.

Za scenariusz „Jagi” odpowiada Błażej Dzikowski, a wśród aktorów drugoplanowych zobaczyliśmy Aleksandrę Paleolog w roli małej Marysi. Robert Więckiewicz powrócił w roli Twardowsky'ego, a głos Peruna podłożył Michał „Jurgen” Jaroszewicz.