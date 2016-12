947 poszukiwanych przestępców przewieziono samolotami do Polski

Policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP systematycznie organizują konwoje osób zatrzymanych poza granicami kraju. Jedną z metod realizacji tego typu zadań są konwoje zbiorcze, wykonywane samolotami wojskowymi. Pozwala to na jednoczesne przetransportowanie większej liczby osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości oraz na obniżenie kosztów eskorty.

8 grudnia Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP zorganizował kolejne przejęcie osób pozbawionych wolności przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych. Tym razem do realizacji tego zadania wykorzystano dwa samoloty wojskowe typu Casa C-295. Konwoje odbyły się na trasie Warszawa - Londyn - Warszawa. W ich ramach przetransportowano 39 osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości.

Od stycznia do listopada 2016 r. w 333 konwojach funkcjonariusze sprowadzili do kraju 947 osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. Ponadto 650 osób zostało przekazanych na drogowych przejściach granicznych. To efekt pracy policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP oraz Wydziałów Konwojowych Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji. Jedną z form realizacji tego typu zadań są konwoje zbiorcze, wykonywane wojskowymi samolotami transportowymi. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z Siłami Powietrznymi.