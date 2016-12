Bez asysty wojskowej na obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Nie chciano apelu smoleńskiego

– Przez lata wypracowaliśmy dobry wzór i będziemy go realizować. Niestety, jednego elementu zabraknie, co stwierdzam z przykrością. Rezygnujemy w tym roku z udziału Wojska Polskiego, bo wiązałoby się to z odczytaniem tzw. apelu smoleńskiego, który nie ma związku z powstaniem. Wiemy, że ta sprawa nie podlega negocjacji, doświadczyliśmy tego podczas tegorocznych obchodów powstania Polskiego Państwa Podziemnego i zeszłorocznej rocznicy wybuchu powstania. Znamy treść apelu, jaki MON przesłało nam na tegoroczne obchody pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Jego stanowisko jest w tej kwestii nieugięte. Z ogromnym żalem zrezygnowałem z ceremoniału wojskowego, bo osobiście jestem do niego bardzo przywiązany – tłumaczył podczas konferencji prasowej Marszałek Marek Woźniak.

„To święto regionalne i apolityczne”

Marek Woźniak podkreślił, że „rocznica wybuchu powstania jest świętem regionalnym i apolitycznym, na które zawsze zapraszaliśmy wszystkich, bez względu na sympatie polityczne”. – Nie mogę się jednak zgodzić na wykorzystanie Wojska Polskiego jako narzędzia bieżącej propagandy politycznej. Nasz szacunek ofiarom katastrofy smoleńskiej i żołnierzom wyklętym oddajemy co roku w Warszawie na cmentarzu powązkowskim tego samego dnia, po zakończeniu uroczystości związanych z powstaniem wielkopolskim - podkreślił.

W ramach obchodów 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego zostaną uhonorowane osoby, które szczególnie wyróżniają się w działaniach popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim, służących zachowaniu pamięci o bohaterskim zrywie Wielkopolan. W tym roku ogłoszony został także Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza, poety i uczestnika Powstania Wielkopolskiego, organizowany wspólnie przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i poznański oddział Związku Literatów Polskich. 27 grudnia odbędzie się, podobnie jak w roku ubiegłym, II Bieg Powstania Wielkopolskiego.

Czym było Powstanie Wielkopolskie?

Powstanie Wielkopolskie to powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze