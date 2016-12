Polska pierwszym państwem emitującym zielone obligacje

Polski rząd otworzył nowy segment rynku Green Bonds w kategorii „Sovereign”. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na inwestycje pro środowiskowe.

Green Bonds umożliwiły Ministerstwu Finansów dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu „green”.

„W zeszłym tygodniu odbyliśmy trzydniowe roadshow wśród inwestorów w Europie. Rozmawialiśmy z ponad 30 inwestorami z Londynu, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii. Zainteresowanie naszą emisją było bardzo duże, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt podczas dzisiejszej emisji. Pozwoliło nam to na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln EUR, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln EUR, a także zawężenie marży ponad stopę swapową ze wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 60pb do ostatecznie 48pb. Uzyskana rentowność obligacji jest analogiczna jaką uzyskalibyśmy w przypadku standardowej emisji publicznej na rynku euro o tym samym 5-letnim terminie zapadalności i wyniosła 0,634 proc.” – poinformował Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Głównym celem emisji jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko. Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles. W szczególności pozyskane środki posłużyć mogą do finansowania wydatków budżetowych w 2017 r. odpowiadających w/w kryteriom lub na refinansowanie analogicznych wydatków poniesionych w latach 2014-2016. Ministerstwo Finansów zapowiedziało ponadto, że w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia transakcji przedstawione zostanie zestawienie pokazujące na jakie cele środki zostały wykorzystane.