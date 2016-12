Wałęsa o zapowiedzi Macierewicza: Kierunek jest dobry, ale...

– Podejmujemy kroki prawne mające na celu odebranie stopni wojskowych zarówno panu Jaruzelskiemu, jak i panu Kiszczakowi. Zbrodniarze odpowiedzialni za działanie zbrojne przeciwko własnemu narodowymi nie zasłużyli na to, by nosić te stopnie wojskowe – stwierdził we wtorek minister obrony narodowej.

Komentując słowa Antoniego Macierewicza, Lech Wałęsa stwierdził, że „są ludzie, którzy nie potrafią pracować do przodu, więc pracują do tyłu”. Były przywódca „Solidarności” stwierdził, też, że „oczywiście, jest to jakaś myśl”. Zaznaczył jednak, że trzeba się zastanowić, czy nie ma obecnie ważniejszych spraw.

– Kierunek jest dobry – stwierdził Wałęsa, pytany przez dziennikarzy. Przedstawił jednak swoje wątpliwości. – Czy zrobimy sprawiedliwość teraz, kiedy są takie emocje, kiedy jest podzielone społeczeństwo? Czy to jest właściwe działanie? – pytał. – Ja bym postawił jednak na twórczą pracę, a to zostawił jeszcze na spokojniejsze czasy, kiedy będzie większe porozumienie, kiedy w porozumieniu to zrobimy – podkreślił Wałęsa. Były prezydent zaznaczył, że zrobiłby to wcześniej, gdyby miał więcej „siły i mądrości”.