ZPP pisze do prezesa UOKiK. „W regulaminie Facebooka roi się od klauzul abuzywnych”

Zdaniem prezesa ZPP Cezarego Kaźmierczaka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie chroni należycie polskich klientów. Co więcej, nie traktuje jednakowo firm polskich i zagranicznych, faworyzując te drugie. Wspomniane problemy Kaźmierczak przedstawił na przykładzie międzynarodowego giganta - Facebooka. Szef ZPP w liście do Marka Niechciała wskazuje na liczne klauzule abuzywne, ukryte w regulaminie portalu społecznościowego.

„Gdy zaczęły się upowszechniać usługi globalnych korporacji i podsuwane przez nich Klientom powielaczowe umowy, państwa aby chronić swoich Obywateli zaczęły tworzyć katalogi zakazanych zapisów tzw. klauzul abuzywnych, których nie wolno stosować w umowach. Nawet podpisanie takiej umowy z zawartą w niej klauzulą abuzywną czyniło ją nieważną w tym zakresie. Pana Urząd kilka powołano m.in. dlatego, żeby stał na straży przestrzegania tych praw” – przypomniał Kaźmierczak.

„Kilka lat temu pojawiły się w Polsce wyspecjalizowane >>kancelarie prawnicze<<, które zaczęły zgłaszać się do tysięcy małych i średnich firm, które (nieświadomie) miały nieszczęście takie klauzule zastosować i groźbami i wymuszeniami wyciągnęły z tych firm dziesiątki milionów złotych. Firmy straszono m.in. Pana Urzędem – mimo, że klauzule abuzywne stworzono w zamyśle przeciw koncernom, z którymi negocjować się nie da, a nie małym firmom, z którymi negocjować można!” – napisał dalej prezes ZPP.

„Czy Pana urząd wziął w obronę te małe przedsiębiorstwa, sklepy internetowe itd. o kompletnie nieistotnym udziale w rynku? Skoro użycie klauzuli abuzywnej przez polski sklep ze 100 produktami i 5 zamówieniami dziennie jest takie groźne dla polskiego porządku prawnego, chciałbym zapytać czy taka groźba znika jak mamy do czynienia z firmą międzynarodową?” – dopytywał. „Chciałbym prosić o doprecyzowanie – czy dla Pana Urzędu klauzula abuzywna jest groźna z uwagi na narodowość? Jak stosuje ją polska firma jest groźna, jak amerykańska nie jest groźna? Czy też ma tu znaczenie wielkość przedsiębiorstwa: zastosowanie klauzuli abuzywnej przez małą firmę, jest przestępstwem – przez wielką nie jest” – zwrócił uwagę Kaźmierczak.

„Piszę to wszystko dlatego, że na przykład regulamin firmy Facebook aż roi się od takich klauzul – a nie słyszałem nigdy, żeby UOKIK się tym zajmował i stanął w obronie polskich Obywateli i egzekwował stosowanie zakazanych prawem klauzul. Firma Facebook jest wiodącą innowacyjną firmą o bardzo szerokich i ambitnych celach sięgających nawet oceny, która legalna polska demonstracja może być komunikowana przez użytkowników, a która nie. Moje pytanie jest zatem bardzo proste: czy firma Facebook musi czy nie musi przestrzegać polskiego prawa. A jeśli nie musi to dlaczego? A jeśli musi – to jakie kroki zamierza podjąć Pana urząd, żeby wyegzekwować zaprzestania stosowania przez Facebook klauzul abuzywnych, których kilka załączam” – napisał dalej, podając odpowiednie przykłady zapisów w regulaminie Facebooka.