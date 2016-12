Jest oświadczenie menadżera Michała M. „Zatrzymania dokonano z użyciem materiałów wybuchowych oraz granatów hukowych”

Wiadomo, że dwukrotnego mistrza Polski w mieszanych sztukach walki zatrzymano w sprawie, w której do tej pory ujęto także 21 osób z trzech województw. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Wcześniej podawano, że Michał M. ma jeszcze dziś zostać doprowadzony na przesłuchanie.

Tymczasem Norbert Sawicki menedżer zawodnika, rozesłał do mediów oświadczenie w sprawie. Poniżej publikujemy jego treść.

„ W dniu wczorajszym o godzinie 6.00 rano doszło do zatrzymania Michał M. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu.

Został on zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym mieszkał ze swoją żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania z użyciem materiałów wybuchowych oraz granatów hukowych.

Sam sposób zatrzymania Michała M. przez funkcjonariuszy budzi daleko idące wątpliwości, zarówno, co do adekwatności użytych środków jak i samych podstaw zatrzymania. Warto zauważyć, że do zatrzymań w ostatnich latach, w o wiele poważniejszych sprawach, nie były używane tak drastyczne środki.

W szczególności kontrowersje budzi fakt, że w wyniku rozpoznania operacyjnego powinno wynikać, że w mieszkaniu znajdują się małoletnie dzieci, które zostały poddane wielkiemu stresowi. W związku z powyższym, na sposób zatrzymania zostanie złożone zażalenie.

Michałowi M. postawiono zarzuty, które są dla niego kompletnie niezrozumiałe jak i również dla ustanowionego przez niego obrońcy. Ponadto, nie przedstawiono dowodów, z których mogłaby wynikać wina oraz zasadność postawionych zarzutów.

W obecnej chwili czekamy na stanowisko prokuratury odnośnie, co do ewentualnych środków zapobiegawczych i dalszych kroków w sprawie.

Jako obrońca Michała M. został ustanowiony Szczeciński Adwokat Jakub Łysakowski.

Przypominamy o zasadzie domniemania niewinności i prosimy wszystkich o powstrzymanie się od przedwczesnego osądu Michała M.