Uczcili bohaterów sprzed 35 lat. Uroczystości w kopalni Piast

Trwający dwa tygodnie protest był reakcją górników na wprowadzenie stanu wojennego. Na pamiątkę tamtych wydarzeń o godz. 5.40 w cechowni kopalni rozpoczęła się uroczysta masówka. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego i Hymn Górniczy. W uroczystości wzięli udział m.in. bohaterowie sprzed 35 lat Andrzej Oczko i Adam Urbańczyk, obecni pracownicy kopalni oraz przedstawiciele związków zawodowych. Obecny był również prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Dla uczczenia strajku władze PGG zdecydowały się na specjalną dekorację: w cechowni zawieszono fotografie strajkujących górników, a przez całą jej długość rozciągnięto biało-czerwoną flagę, którą trzymali obecni pracownicy Piasta.

– 35 lat temu na tej kopalni załoga podjęła strajk – mówił Bogusław Hutek przewodniczący Solidarności w PGG.– Historia tej kopalni jest bohaterska i trudna – podkreślił. Jak wskazał, powoli odchodzą ci, którzy wtedy strajkowali, byli internowani. – Coraz mniej ludzi będzie o tym pamiętało, dlatego ta młoda załoga, która tu dziś jest, będzie musiała przejąć pałeczkę, będzie musiała pamiętać o tej historii zwłaszcza dziś, kiedy chce się pisać inną historię – mówił Hutek. Jak zaznaczył, jest to ważne szczególnie dziś, gdy „mówi się o tym, że stan wojenny to był stan kulturalny, ludzi nie bito, nie pałowani i nie było ofiar, a komunę obalił tylko Lech Wałęsa”.

– Z wielką przyjemnością przyjeżdżam tu co 5 lat – mówił Andrzej Oczko. Podkreślił, że obecnie wielu górników, którzy uczestniczyli w wydarzeniach sprzed 35 lat, nie żyje. – Chciałem tylko powiedzieć młodej załodze, że dobrze, że nie musicie przechodzić przez to, przez co myśmy musieli, ale pamiętajcie, że zawsze będziecie musieli bronić swoich praw i trzymać razem, bądźcie też rozsądni – apelował.

Dwudniowe obchody

W czasie masówki odbyła się projekcja filmu Wojciecha Wikarka „Najdłuższa Szychta”, zaprezentowano także teledysk do utworu grupy rockowej Mantra opowiadający o wydarzeniach z kopalni Piast. W ramach obchodów rocznicy strajku w kopalni Piast zaplanowano także bieg uliczny „Ocalić od zapomnienia”, w którym udział wzięli znani politycy, działacze związkowi, samorządowcy, wybitni sportowcy, górnicy, młodzież szkolna. Wśród biegaczy zobaczyć było można m.in. ministra sportu Witolda Bańkę oraz przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę.

Podczas drugiego dnia uroczystości odbędzie się m.in. konferencja prasowa oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli IPN oraz uczestników strajku. Następnie, o godz. 10.00 w kościele św. Barbary w Bieruniu, odbędzie się msza św. celebrowana przez arcybiskupa Wiktora Skworca. Dwie godziny później w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu będzie miała miejsce uroczysta akademia.