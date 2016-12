RMF FM: Tusk bez poparcia polskiego rządu na II kadencję w RE

Informacja o braku poparcia dla Donalda Tuska miała zostać przekazana premierowi Malty Josephowi Muscatowi w trakcie jego wizyty w Polsce 30 listopada. Malta od nowego roku ma bowiem objąć przewodnictwo w Unii Europejskiej i sprawdza obecnie sprawę europejskich stanowisk, które będzie musiała negocjować podczas swojego 6-miesięcznego przewodnictwa w UE.

Brak poparcia dla Donalda Tuska zapowiadał wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stwierdził on, że wyobraża sobie, że polski rząd nie poprze Tuska i nazwał szefa Rady Europejskiej wielkim problemem. Z kolei w listopadzie w wywiadzie udzielonym TVP Info prezes PiS nie odpowiedział wprost na pytanie o to, czy rząd poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Dodał natomiast, że to osoba, która może „stać się przedmiotem zarzutów karnych”. – Obecność w kierownictwie osoby, która może, podkreślam może, nie będę tego rozstrzygał, stać się przedmiotem zarzutów karnych, z całą pewnością Unii Europejskiej nie wzmocni – mówił.