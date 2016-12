Pruski militaryzm zapisany w ustawie o propagowaniu totalitaryzmów. Cenckiewicz i szef PISM apelują o odrzucenie poprawki

Projekt przygotował Senat, obecnie trafił do Sejmu. Dotyczy on zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W projekcie wyróżniono, że dotyczy on zakazu propagowania systemów totalitarnych m.in. na pomnikach, obeliskach, rzeźbach czy płytach i tablicach pamiątkowych. Wyjęte spod przepisów będą te obiekty, które są położone w obrębie cmentarzy i innych miejsc spoczynku, a także te wpisane do rejestru zabytków.

Sprzeciw dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomira Dębskiego wzbudził jeden z zapisów ustawy. Dotoczy on doprecyzowania, które ustroje uznawane są za totalitarne. Jak czytamy: „Za inny ustrój totalitarny uważa się w szczególności faszyzm, nazizm, niemiecki nacjonalizm, ukraiński i litewski, militaryzm pruski, rosyjski i niemiecki”.

Tyle tylko, że według definicji „ustrój totalitarny” odnosi się do systemu rządów w państwie, w którym władza państwowa obejmuje kontrolę nad społeczeństwem. Dlatego też to pojęcie nie obejmuje zarówno wymienionych w ustawie nacjonalizmów: litewskiego i ukraińskiego oraz militaryzmów: pruskiego, rosyjskiego i niemieckiego.

W związku z powyższym, Dębski zaapelował na Twitterze do posłów, by odrzucili tę poprawkę podczas głosowania. Do apelu dołączył się także historyk Sławomir Cenckiewicz.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie jest zaplanowane na 15 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu.