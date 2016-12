Laureaci Złotych Mikrofonów 2016: Jakubik, Łukawski, Montowski, Perkowski, Suprynowicz i Bryll

Michał Jakubik z Biura Technologii i Cyfryzacji otrzymał Złoty Mikrofon „za umiejętne łączenie i poszerzanie w zawodzie realizatora dźwięku tego, co techniczne z tym, co artystyczne. Za perfekcyjną znajomość rzemiosła radiowego”. Dziennikarz Programu 3 Marcin Łukawski został nagrodzony „za kulturę słowa, uśmiech, wspaniałą zdolność mówienia jednocześnie do wszystkich i każdego z osobna”. Michała Montowskiego z Radiowej Jedynki uhonorowano „za programy o sztuce łączące bogactwo intelektualne z komunikatywnością i dźwiękową atrakcyjnością”. Tomasz Perkowski z Teatru Polskiego Radia odebrał Złoty Mikrofon „za doskonały radiowy słuch, mistrzowskie realizacje słuchowisk i reportaży oraz za czułość dla świata dźwięków”. Adama Suprynowicza, dziennikarza Programu 2 wyróżniono „za wszechstronność zainteresowań w podejmowaniu rozmaitych wyzwań na polu kultury, za mistrzowski warsztat dziennikarski, wysmakowany gust muzyczny, osobistą kulturę i nienaganną polszczyznę”.

Zarząd Polskiego Radia postanowił również przyznać Honorowy Złoty Mikrofon – jego laureatem został Ernest Bryll „za ogromny wkład w kształtowanie wyobraźni poetyckiej słuchaczy Polskiego Radia”.

Nagrody laureatom wręczyli Prezes Zarządu Polskiego Radia dr Barbara Stanisławczyk oraz przewodniczący tegorocznej Kapituły Złotego Mikrofonu Janusz Kukuła. Uroczystość w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego poprowadzili Agnieszka Szydłowska z Programu 3 i Marcin Kusy z Radiowej Jedynki.

Podczas uroczystości wystąpili Marcin Styczeń z zespołem oraz Joanna Kondrat.

Złoty Mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia przyznawana co roku osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Kandydaci wybierani są z różnych ważnych obszarów twórczości radiowej, m.in. teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki oraz realizacji dźwięku. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Członków Kapituły Złotego Mikrofonu, która wybiera zwycięzców, powołuje Zarząd Polskiego Radia spośród laureatów poprzednich edycji konkursu.

Honorowy Złoty Mikrofon przyznawany jest okazjonalnie od 2002 roku przez Zarząd Polskiego Radia osobowościom radiowym – pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia – za wybitne zasługi dla radia publicznego.