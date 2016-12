W Krakowie pojawiły się samoobsługowe alkomaty. Są bezpłatne i dostępne całą dobę

Już od tego tygodnia, w 12 budynkach użytkowanych przez krakowską policję pojawi się możliwość samodzielnego sprawdzenia trzeźwości. Umożliwią to zakupione z funduszy Urzędu Miasta Krakowa urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zainstalowanie specjalnych tablic z alkomatami to kolejny krok służący poprawie bezpieczeństwa w mieście i w całej Małopolsce. Dzięki nim kierowcy będą mogli w dowolnej chwili sprawdzić stan trzeźwości i upewnić się, że mogą prowadzić.

Urządzenia zainstalowane w komendzie miejskiej oraz komisariatach (łącznie 12 lokalizacji) będą ogólnodostępne, co oznacza, że przebadać się nimi będzie mógł każdy, kto przyjdzie do jednostki Policji. Zaletą nowego rozwiązania jest łatwość obsługi, która sprawia, że przeprowadzenie testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie wymaga korzystania z pomocy funkcjonariusza. Badanie jest szybkie, dyskretne, całkowicie bezpłatne i dostępne całą dobę.

Od początku 2016 r. małopolska policja zatrzymała ponad 9,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Nie wszyscy zatrzymani byli jednak świadomi, że wsiedli za kierownicę w stanie, w którym nie powinni tego robić. – Część kierowców pada ofiarą własnej niefrasobliwości. Są wśród nich tacy, którzy oceniają swoją trzeźwość na podstawie samopoczucia, inni korzystają w tym celu z podręcznych alkomatów, które nie zawsze pokazują precyzyjny wynik – mówi kom. Paweł Maciejowski z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.