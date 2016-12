PiS schodzi z kursu kolizyjnego? Senat przed świętami nie zajmie się budżetem

Jakub Kowalski podczas wymiany zdań z dziennikarzem Jackiem Prusinowskim na Twitterze poinformował, że Senat, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zajmie się głosowaniem nad przyjęciem poprawek do budżetu na rok 2017. Urzędnik dodał, że izba wyższa parlamentu zajmie się ustawą budżetową w styczniu.

Przypomnijmy, senatorowie mieli rozpatrzyć poprawki do ustawy budżetowej, które przyjęli posłowie zgromadzeni w Sali Kolumnowej wieczorem 16 grudnia. Zdaniem opozycji, głosowania w trakcie tego spotkania, budzą wiele wątpliwości – zgłoszono przynajmniej jeden oficjalny protest przeciwko działaniom marszałka, do prokuratury skierowano doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Kuchcińskiego, a wszystkie partie opozycyjne zaapelowały o powtórzenie posiedzenia.

Równocześnie, opozycja przekonuje, że nie doszło do zamknięcia obrad, wobec czego trwa przerwa ogłoszona po wykluczeniu z obrad posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby. Politycy PO, Nowoczesnej i PSL zapowiedzieli, że nie opuszczą sali plenarnej do czasu, gdy zwołane zostanie posiedzenie Sejmu, na którym odbędą się ponowne głosowania w sprawie poprawek do budżetu. Władze mają czas do lutego, by przyjąć ustawę budżetową. Więcej o działaniach opozycji w tekście zamieszczonym we Wprost.pl: