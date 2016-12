Rzeplińskiego zastąpił Biernat. „Oczywiście, przejmuję obowiązki”

W rozmowie z TVN 24 prof. Stanisław Biernat potwierdzał przejęcie obowiązków od ustępującego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. – Z konstytucji wynika, że w Trybunale jest prezes i wiceprezes. Czyli jestem piastunem urzędu, organu konstytucyjnego – zgodził się sędzia TK. – Idea „wicekogokolwiek”: wiceprezesa, wicepremiera, wiceprezydenta, jeżeli jest, polega na tym, że zastępuję prezesa wtedy, kiedy prezesa nie ma, albo nie ma czasowo albo nie ma w ogóle. Tak jak w tym przypadku niewybrania następcy prof. Rzeplińskiego – tłumaczył Biernat. – Oczywiście, przejmuję obowiązki, tak – potwierdzał w TVN 24.

W poniedziałek 19 grudnia zakończyła się kadencja prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Dzień wcześniej, w niedzielę, wystosował swój ostatni apel do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek 15 grudnia Senat przyjął nową ustawę regulującą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK przegłosowało 56 senatorów. Przeciwko zmianom odpowiedziało się 27, a 2 wstrzymało się od głosu. Przyjęta bez poprawek ustawa była ostatnią z trzech przygotowanych w sprawie TK przez Prawo i Sprawiedliwość. Do nadania jej mocy potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta.

Propozycja PiS zawiera pewne kluczowe regulacje, m.in. wprowadza specjalny tryb wyboru nowego prezesa TK. Zakłada też unieważnienie wyboru trzech sędziów TK jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK na nowego prezesa Trybunału. Zgodnie z propozycją, od 19 grudnia, kiedy to kończy się kadencja Andrzeja Rzeplińskiego, do czasu powołania nowego prezesa, pracami TK miałby pokierować sędzia TK, „któremu prezydent RP w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa”. Byłaby to osoba w najwyższym stażem, a kryteria wskazują na sędzię Julię Przyłębską.