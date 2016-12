Kuchciński po spotkaniu z prezydentem i prezesem PiS: Kwestia mediów pozostaje otwarta

Całą niedzielę trwały spotkania głowy państwa z liderami opozycji Ryszardem Petru, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Pawłem Kukizem i Grzegorzem Schetyną. – Te rozmowy służą przede wszystkim temu, by uspokoić nastroje, wrócić do normalnego, cywilizowanego dialogu politycznego. Drugim celem jest to, by prezydent uzyskał bardzo szczegółową i jak najszerszą wiedzę na temat tego, co się w piątek wieczorem w Sejmie wydarzyło – przekazał Marek Magierowski w niedzielę. Jak dodał, prezydent poprosił o analizy prawne głosowania w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku.

W poniedziałek prezydent spotkał się z kolei z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po spotkaniu w rozmowie z PAP Ryszard Terlecki poinformował, że prezydent Andrzej Duda skieruje list do marszałka Marka Kuchcińskiego z prośbą o ocenę sytuacji w Sejmie. Spotkanie skomentował także marszałek Sejmu. „Podczas spotkania zapewniłem Prezydenta RP, że sprawa funkcjonowania przedstawicieli środków przekazu w gmachu Parlamentu pozostaje otwarta” - napisał na Twitterze Marek Kuchciński.

To jego nazwiskiem firmowana jest propozycja zmian zmierzających do ograniczenia praw mediów w budynkach Parlamentu. Przeciwko niej środowisko dziennikarskie protestowało w piątek 16 grudnia. W poniedziałek na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, doszło do rozmów między nim i przedstawicielami mediów.