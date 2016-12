Kościół zabrał głos w sprawie kryzysu parlamentarnego w Polsce

– To przejmująca sytuacja. Po 25 latach wracają walki i to nie jest dobre. Myślę, że trzeba złożyć życzenia bożonarodzeniowe: „Pokój ludziom dobrej woli”. On przyjdzie, gdy dobra wola będzie z wszystkich stron. Módlmy się o to – powiedział kardynał Stanisław Dziwisz, były już metropolita krakowski.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną podkreślił, że podstawowym zadaniem Kościoła jest budowa pokoju. Odniósł się także do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W jego ocenie, politycy powinni zadać sobie pytanie, czy sytuacja w Polsce nie jest niebezpieczną grą. Jak dodał, każda ze stron – opozycja i strona rządowa – „powinna cofnąć się krok i rozmawiać”.

W piątek 16 grudnia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu doszło do dużego zamieszania. Marek Kuchciński wykluczył z posiedzenia posła Michała Szczerbę, co spowodowało reakcję opozycji. Posłowie, w większość z PO i.Nowoczesnej, zaczęli blokować mównicę. Po kilku godzinach marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Tam odbyło się błyskawiczne głosowanie m.in. nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Prawidłowość jego przebiegu kwestionuje opozycja. Od czasu piątkowych wydarzeń w sejmie, salę plenarną okupują posłowie opozycji.

