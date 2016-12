Sędzia TK rezygnuje i odchodzi razem z Rzeplińskim. „Był obrzydzony pogardą wobec procedur”

O decyzji sędziego Wróbla więcej powiedział Andrzej Rzepliński w rozmowie z TVN 24. – Tu chodzi o władzę, o Polskę. To powiem, co nie tylko mnie powiedział: że jest zbrzydzony tym, jak się wybiera sędziów, z jaką pogardą wobec procedur i wobec tego, kto może do Trybunału trafiać. On jest tym zbrzydzony – ujawnił były prezes TK. Kadencja prof. Rzeplińskiego zakończyła się 19 grudnia, tak więc w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny stracił dwóch doświadczonych sędziów.

Posunięcie kolegi nie zyskało uznania w oczach Andrzeja Rzeplińskiego. – Mogę to zrozumieć, ale tego nie pochwalam. Do sądu konstytucyjnego jest się wybieranym na dobre i do tej pory było zawsze na dobre. Sędzia Wróbel został wybrany głosami praktycznie wszystkich posłów, co świadczy o jego znakomitym poziomie, przygotowaniu – podkreślał.

– Trzeba się umieć jednak też zawziąć i poświęcić, nawet jeżeli się pracuje w bardzo trudnych warunkach – przekonywał były prezes TK. – To nie jest łup partyjny, bycie sędzią konstytucyjnym, a to jest traktowane jak łup partyjny – ubolewał. Sędzia Wróbel został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję do TK w maju 2011 r. Wcześniej orzekał w Izbie Pracy Sądu Najwyższego.