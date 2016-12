Ryszard Petru przekonuje, że "Solidarność" powinna przyłączyć się do protestów

– Dziwię się, że szef „Solidarności” mówi o potrzebie przykrywania czapkami. Jaki ma w tym interes? „Solidarność” nie jest od tego, żeby przykrywać czapkami. Nasze demonstracje są spontaniczne. Przychodzą na nie ludzie, którzy uważają, że w Polsce dzieje się źle. Apelowałbym do członków „Solidarności”, żeby uczestniczyli w tych demonstracjach, bo nie sądzę, żeby byli za dyktaturą – podkreślił Petru.

Przypomnijmy, przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda na antenie TVP Info skrytykował demonstracje opozycji oraz Komitetu Obrony Demokracji w związku z sytuacja w Sejmie. – Czekamy cierpliwie, ale sytuacja staje się niebezpieczna, dlatego musimy pokazać, że to nie jest tak, że pan Kijowski, KOD, Platforma i Nowoczesna ma patent na demokrację w naszym kraju. Oni chcą ich demokracji, czyli mają być przy władzy i korycie. My na to nie pozwolimy – powiedział Piotr Duda. My czekaliśmy osiem lat, aby wymienić tamtą ekipę, żeby mieć teraz m.in. takie sukcesy, jak przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy – dodał. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” podkreślał, że chciałby, aby ludzie, którzy wychodzą na ulice mieli konkretne postulaty. Jego zdaniem "dzisiaj każdy pretekst jest dobry". Przekonywał również, że szanuje protestujących, którzy wychodzą na ulice państwa demokratycznego i oznajmiają, że nie podobają im się pewne sprawy.