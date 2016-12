Andrzej Duda podpisał trzy nowe ustawy o TK

W poniedziałek 19 grudnia zakończyła się kadencja prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Dzień wcześniej, w niedzielę, wystosował swój ostatni apel do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Wieczorem tego dnia okazało się, że ustawy zostały podpisane przez prezydenta. Przed północą opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

Nowe prawo regulujące pracę TK zostało przegłosowane w Parlamencie w połowie grudnia. W czwartek 15 grudnia Senat przyjął nową ustawę regulującą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK przegłosowało 56 senatorów. Przeciwko zmianom odpowiedziało się 27, a 2 wstrzymało się od głosu. Przyjęta bez poprawek ustawa była ostatnią z trzech przygotowanych w sprawie TK przez Prawo i Sprawiedliwość.

Pakiet ustaw m.in. wprowadza specjalny tryb wyboru nowego prezesa TK. Zakłada też unieważnienie wyboru trzech sędziów TK jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK na nowego prezesa Trybunału. Zgodnie z propozycją, od 19 grudnia, kiedy to kończy się kadencja Andrzeja Rzeplińskiego, do czasu powołania nowego prezesa, pracami TK pokieruje sędzia TK, „któremu prezydent RP w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa”. Byłaby to osoba w najwyższym stażem, a kryteria wskazują na sędzię Julię Przyłębską.