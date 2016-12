Co dalej z protestem przed Sejmem? „Przyszła informacja, że zgromadzenie jest uznane za nielegalne”

– Przyjechałam zaalarmowana przez poseł Joannę Schmidt, która była właśnie w Sejmie i poinformowała mnie o tym, że osoby, które tutaj protestują zostały otoczone przez policję – relacjonowała na antenie TVN24 Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Schmidt poinformowała, że „przyszła informacja, że zgromadzenie jest uznane za nielegalne i ma zostać rozwiązane”. – Trwało to jakieś 15-20 minut, kiedy te osoby były rzeczywiście ściśnięte, otoczone przez policjantów. Nagle przyszedł rozkaz odwołania całej akcji. Absurdalne było to, że rozkaz, polecenie przyszedł od Straży Marszałkowskiej, przynajmniej tak powiedział jeden z policjantów, bo my w Sejmie nie mogliśmy się niczego dowiedzieć, aby tym osobom pomóc – dodała posłanka.Nowoczesnej.

Interwencja policji

Przypomnijmy, według relacji TVN24, w nocy z poniedziałku na wtorek policja siłą wyprowadziła sprzed Sejmu część demonstrujących osób. Protestujący przekazali, że służby wezwały ich do rozejścia się ze względów bezpieczeństwa.

– Przyszła policja, wydała jakieś polecenie. Minęło 10-20 sekund - to nie było tak, żeby zareagował na to polecenie - minęło 10-20 sekund, kiedy wybiegła kolumna policjantów, którzy złapali ludzi pod ramiona i przeciągnęli ich tutaj na trawnik – mówił w rozmowie z RMF FM jeden z protestujących.