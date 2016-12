Kuchciński powinien ustąpić ze stanowiska? Poseł PiS: Może trzeba poszukać kogoś nowego

Głównym tematem rozmowy były wydarzenia z Sejmu z ostatnich dni. Zdaniem Łapińskiego, interwencja policji przed siedzibą parlamentu na Wiejskiej, która miała miejsce w nocy z 19 na 20 grudnia, „nie wyglądała dobrze w kamerach”, ale dodał, że ta akcja funkcjonariuszy nie była w żaden sposób brutalna.

Łapiński był pytany o to, czy marszałek Kuchciński oraz Prawo i Sprawiedliwość wyczerpali już liczbę błędów, których mogą dokonać . – Podejrzewam, że zawsze można popełnić więcej błędów – odpowiedział Łapiński, zabierając następnie głos na temat nowych zasad pracy dziennikarzy w Sejmie, od których zaczęły się problemy PiS. – Przez 10 czy 12 lat w PiS zajmowałem się sytuacją z mediami, więc wiedziałem, że ten pomysł jest niepotrzebny i na pewno skonsoliduje często podzielony świat dziennikarski – mówił Łapiński.

– Jesteśmy już w takiej logice sporu, czy wojny, że każda ze stron boi się, że jak się cofnie to znaczy, że przegrała, zostanie okrzyknięta, jako ta, która się cofnęła, przegrała – powiedział Łapiński, komentując impas w jakim znalazła się w tej chwili zarówno opozycja, jak i partia rządząca.

„Może nie było innych kandydatów”

Kolejnym błędem, który wytknięto w ostatnich dniach nie tyle PiS, co już marszałkowi Kuchcińskiemu, było wykluczenie posła PO Michała Szczerby z obrad Sejmu. – To była sytuacja, kiedy już było widać, że za chwilę wszystko wymknie się spod kontroli, bo później była okupacja mównicy i było wiadomo, że to poleci dalej. (...) Można było to inaczej rozwiązać – ocenił Łapiński. Jak przyznał, tę sytuację można było inaczej rozwiązać. Stwierdził też, że robienie z posła Szczerby bohatera "to chyba przesada".

Dopytywany o rolę marszałka Kuchcińskiego w całym zamieszaniu i o jego ewentualną przyszłość, odpowiedział: – Może trzeba poszukać kogoś nowego... (...) PiS wysunęło go na marszałka, bo być może nie było innych kandydatów, albo nikt inny się nie palił. Łapiński zaznaczył przy tym, że nie wydaje mu się, by kierownictwo partii wysunęło taką propozycję.

Protesty i ostatnie wydarzenia w Sejmie

Michał Szczerba wszedł na mównicę sejmową i zawiesił na niej zrzuconą przez jednego z polityków PiS kartkę z napisem „Wolne media”, jednak po interwencji marszałka, ściągnął ją, co wywołało burzliwą reakcję opozycji. W tych okolicznościach parlamentarzysta próbował porozumieć się z marszałkiem, jednak jak wynikało z późniejszych relacji, nie słyszeli się. Warto zaznaczyć, że Sejm miał przyjąć ponad 350 poprawek do ustawy budżetowej, a przed każdą z głosowanych wcześniej na mównicę wychodził przedstawiciel opozycji i zadawał pytanie, po czym mówił o konieczności pozostawienia bez zmian regulacji dotyczących obecności mediów w Sejmie. Z każdą minutą stawało się jasnym, że kierujący obradami będzie próbował przerwać takie działania, ponieważ szybka kalkulacja wskazuje, iż głosowanie poprawek budżetowych zajęłoby niemal 10 godzin (a nie były to jedyne zaplanowane głosowania – red.)

Sprawa wykluczenia stanęła w dosyć krótkim czasie na specjalnie zwołanym posiedzeniu komisji regulaminowej, jednak marszałek nie zmienił zdania, co spowodowało zablokowanie przez posłów opozycji początkowo mównicy, a następnie dostępu do fotela marszałka. W tej sytuacji, po kilku godzinach i spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, Marek Kuchciński zdecydował o przeniesieniu od godziny 21.30 posiedzenia Sejmu do Sali Kolumnowej (wcześniej odbywało się tam posiedzenie klubu parlamentarnego – red.). Politycy opozycji, którzy pozostają w Sejmie, wskazują, że w ich przekonaniu nadal trwa przerwa ogłoszona po wykluczaniu Szczerby, gdyż marszałek nie zakończył, ich zdaniem, legalnego posiedzenia.