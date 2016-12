Oświadczenie premier Szydło w związku z atakiem w Berlinie

– Wczoraj w Berlinie wydarzyła się ogromna tragedia. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, że jej pierwszą ofiara był Polak. Łączymy się myślami z rodziną. Wysłałam wyrazy żalu do narodu niemieckiego. Będę także rozmawiała z kanclerz telefonicznie.Europa musi podejmować skuteczne działania żeby walczyć z terroryzmem. To jest obowiązek nasz, polityków – podkreśliła Beata Szydło.

Premier podziękowała służbom, że od razu, kiedy otrzymali informację, że ofiarą jest polski obywatel, to monitorowały to, aby bezpieczeństwo innych Polaków było zapewnione. – Ogromny żal, ogromny smutek. Łączymy się z rodzinami w modlitwie – zakończyła.

W poniedziałek w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano ponadto, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B.