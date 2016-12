Prezydent dał słowo, którego marszałek nie dotrzymał. Prawa dziennikarzy w Sejmie nadal ograniczone

„Intencją zmian, które wywołały sprzeciw, było przede wszystkim usprawnienie pracy sprawozdawców parlamentarnych i zadbanie o jasne reguły współpracy pomiędzy nimi a posłami i senatorami, na wzór tych, które obowiązują w wielu innych parlamentach europejskich. Temu właśnie ma m.in. służyć planowane utworzenie Centrum Medialnego, oferującego nowoczesne zaplecze techniczne i udogodnienia dla przedstawicieli środków masowego przekazu, obsługujących medialnie prace parlamentarne” – napisano w komunikacie.

Te słowa nie są jednak zgodne z prawdą. Dla dziennikarzy nadal zamknięta jest sejmowa galeria, przez co nie mają oni wglądu na salę plenarną. Marszałek nie przywrócił także jednodniowych przepustek, które do tej pory były w Sejmie zwykłą praktyką. W poniedziałkowym wystąpieniu w TVP Info prezydent Andrzej Duda obiecywał, że marszałek Karczewski od godziny 10 we wtorek dokona całkowitego "resetu" w kwestii dziennikarzy w Sejmie i przywróci im wszystkie posiadane do tej pory uprawnienia. „Właśnie dowiedziałem się, że nie wejdę do Sejmu. Biuro Prasowe powiadomiło mnie, że nie ma jednodniowych przepustek (całe życie wchodziłem na jednodniowe)” – napisał na Facebooku dziennikarz Paweł Reszka.

Dodatkowo poinformowano, że „powstanie Centrum Medialnego siłą rzeczy będzie się w przyszłości wiązać z dostosowaniem reguł obowiązujących sprawozdawców sejmowych do udoskonalonych warunków ich pracy”.

O tym, że dziennikarze mogą już wejść do Sejmu poinformował także prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, w związku ze sporem politycznym, dziennikarze w sobotę 17 grudnia nie mieli już wstępu do Sejmu. Wejścia, którym zazwyczaj wchodzą przedstawiciele mediów pilnowali policjanci. Poinformowano później, że ograniczenie zostanie zniesione we wtorek o godz. 10. Z kolei w poniedziałek 19 grudnia dziennikarze spotkali się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, w celu dyskusji na temat planowanych zmian zasad pracy mediów w parlamencie.

Protest dziennikarzy

W piątek 16 grudnia przez cały dzień przedstawiciele kilkudziesięciu stacji telewizyjnych, portali, rozgłośni radiowych oraz prasy drukowanej protestowali przeciwko planowanym przez Marka Kuchcińskiego zmianom dotyczącym obecności mediów w Sejmie. Hasła dziennikarzy podjęła opozycja, która również postuluje o utrzymanie dotychczasowego statusu.