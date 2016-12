Wniosek MSWiA. Żandarmeria Wojskowa pomoże policji w patrolowaniu ulic?

– Po tegorocznych zamachach w Nicei i Brukseli oraz po wczorajszych wydarzeniach w Berlinie, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych i zapobiegawczych polskich służb. Dlatego istotne byłoby wsparcie działań policji przez Żandarmerię Wojskową – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Policja i Straż Graniczna patrolują lotniska, dworce kolejowe, centra handlowe i inne duże skupiska ludzi. – Musimy pamiętać, że zarówno w sklepach, jak i na dworcach, czy lotniskach trwa wzmożony ruch przedświąteczny. Polacy robią zakupy i podróżują, aby odwiedzić swoich bliskich na Święta Bożego Narodzenia. Dodatkowo policjanci dbają o bezpieczny przebieg manifestacji. Stąd wniosek o wsparcie dla działań policjantów w patrolowaniu ulic. Żandarmeria Wojskowa wspierała już służby MSWiA podczas Światowych Dni Młodzieży oraz EURO 2012 – podkreślił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Mariusz Błaszczak dodał, że „polskie służby cały czas monitorują sytuację i analizują wszystkie informacje oraz sygnały”. – Jesteśmy przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa – przyznał dodając, że „ofiarami tego barbarzyńskiego ataku stali się niewinni ludzie”. – Wyrażam nasz kategoryczny sprzeciw i potępienie wobec takich aktów terroru. Polska dołoży wszelkich starań, aby zapobiegać ewentualnym zagrożeniom terrorystycznym – przyznał minister. Polityk PiS podkreślił, że „polskie służby są w stałym kontakcie ze służbami niemieckimi”. – Niezwykle niepokojący jest fakt, że pierwszą ofiarą terrorystów okazał się polski obywatel, kierowca ciężarówki wykorzystanej do przeprowadzenia zamachu. Dlatego zapewniam o gotowości naszych służb do wyjaśnienia wszelkich okoliczności całego zdarzenia – zaznaczył szef MSWiA.

W ocenie ministra spraw wewnętrznych i administracji konieczne jest zdefiniowanie na nowo europejskiej polityki w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z terroryzmem. – Wczorajsze wydarzenia w Berlinie to kolejny w tym roku atak na Europejczyków. Naszym obowiązkiem jest skutecznie chronić naszych obywateli i zrobić wszystko, aby nie doszło do podobnych wydarzeń w przyszłości – dodał Mariusz Błaszczak.